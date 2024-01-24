外交部24日舉辦「112年度外交小尖兵代表團」出訪授旗儀式，來自台北市私立復興實驗高中、台南市私立長榮中學、台北市私立薇閣雙語高級中學等3所學校，12名學生代表將於1月28日至2月7日，代表台灣參訪澳洲、紐西蘭，與當地交流。

外交部政務次長謝武樵、外交部發言人劉永健、教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、澳洲辦事處副代表司徒安（Daniel Stuart）、復興高中校長、長榮高中校長出席授旗儀式，另外，本次行程將由劉永健擔任團長，率領外交小尖兵們參訪。

外交部政務次長謝武樵肯定3支隊伍，12位外交小尖兵在過去短短5個月的時間從來自全國各地的隊伍中脫穎而出，他指出，外交部與教育部從2002年開始合作舉辦外交小尖兵活動，期間受到疫情影響停辦3屆，今年是第20屆出訪團，而這20年來統計有大約2500所學校、10000多名次的學生參加選拔，平均1年就有100所、500多位學生爭取這份機會。

謝武樵表示，本次行程將會從1月28日至2月7日出訪澳洲雪梨及紐西蘭威靈頓等城市，台灣和紐澳之間關係友好，紐奧文化多元、社會祥和、政治上自由開放，經濟發達先進、對人群也秉持公平正義的精神，特別是原民事務更有值得學習地方、教育水準高，有國際競爭力、也是年輕人打工度假的選擇，最後他特別感謝駐台代表處的幫忙，圓滿完成活動的安排。

澳洲辦事處副代表司徒安表示，這是他擔任副代表的第1周，青年交流活動是澳洲與台灣的互動基礎，這些交流擴展了青年在國際舞台築夢的機會，並提供青年們新經驗、新朋友、新機會，不只讓他們可以練習英文能力，更能增加對國際的關注。

司徒安提到，他住在雪梨，認為雪梨是最美里的城市，不只有美麗的海攤和港口，人民也很善良好客，小尖兵們也會在雪梨看到包含歌劇院、港灣大橋等著名景點。澳洲是個人民可以表達他們自己和想法，多元包容的多文化社會，而澳洲和台灣之間的關係具有深度且具有成效，聚焦於經濟間往來及人民間交流，澳洲和台灣也同樣擁有獨特的原住民文化歷史，經濟上也創造了工作機會。

司徒安續指，澳洲是第2受台灣學生歡迎的選擇，有超過20萬名台灣年輕人到澳洲打工度假，在澳洲，更有超過10萬名台籍澳洲人為澳洲的多元文化社會付出貢獻，豐富了澳洲的文化，相信小尖兵們在這趟旅程中會發現新想法，並帶著新的觀點回到台灣。

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟指出，這次選拔舉辦在疫情後，主題也和疫情有所連結，選拔中同學們不只要有流暢的英語演說能力，更要對國際事務有所了解，才能在初選、決選中脫穎而出，而學生們在選拔中探討疫情對世界影響的觀點也有一度深度，讓評審老師相當驚豔。

復興高中代表李仁華感謝他們的指導老師和主任，協助他們在比賽中面對的種種困難及挑戰，3個月前的他們一定無法想像有今天的成果，過程中有歡笑、淚水、爭執，卻也有無限的感動，團隊也在過程中學會發揮優勢，也學會關心時事，在過程中準備了許多資料，因此更加認識台灣在國際中扮演的角色。

長榮中學代表表示，他們一路上做了相當多準備，與許多隊伍切磋，外交小尖兵提供了語言人才另一個機會，培養國際化人才、團隊精神與工作能力，語言是活的，應該要被使用，優秀的雙語人才不只應有語言能力，也要有國際視野。

薇格高中代表表示，她和同學在台下練習再練習，就是為了在台上展現最自信的一面和團隊默契，她和同學們都很期待和其他團隊到澳洲、紐西蘭參訪。