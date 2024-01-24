電動車產業正夯，使固態電池成為市場關注焦點，其中輝能科技昨（23）日正式啟用台灣桃科廠，該廠也將成為全球生產基地的示範工廠。但知名半導體分析師陸行之在臉書發文提醒，要投資這種手上沒錢就喊出要大幅投資的新創公司還是要小心點。

輝能科技桃科廠正式啟用，該公司去年曾宣布投入52億歐元赴法國敦克爾克設立超級工廠，預計2027年量產，創辦人更喊出2030年拿下4成市占目標，力拚成為全球最大固態電池廠。

陸行之表示，投資這種還手上沒錢就喊出要大幅投資的新創公司還是要小心點，像福斯汽車投資的Quantumscape，以及BMW投資的Solid Power透過SPAC在美國上市後，現在淪為剩下不到10美元的水餃股。

陸行之指出，目前還是沒營收，每年就要虧損數億美元的公司，預計要到2026以後才能量產，他預期，到時鋰電池技術將跟目前固態電池喊的技術差距將會縮小。

陸行之好奇，輝能固態電池技術從何而來？跟其他大廠Quantumscape、Solid Power、Toyota in house、CATL、BYD的固態及半固態電池有何不同及優勢，為何預期能拿下4成市佔？

以及輝能目前募資6.5億美元，每年虧損多少，還要再募資多少才能投資52億歐元法國廠，並於2027年量產，在2027年及之前要投資多少錢，目前固態電池成本遠高於鋰電池，如何降低成本，台灣跟法國都沒有超大型車用電池產業鏈，如何建立有競爭力的團隊及產業鏈？

其他疑惑還包括輝能2024年已出貨給哪些指標車廠，用在哪些車型（從沒聽說目前各大電動車已經採用固態電池量產)？能源效率如何，充電幾分鐘能達到100KWh？5萬美元電動車可裝多少KWh電池？

此外，新聞報導輝能桃科廠滿載產能2GWh，可以供應26000台電動車，表示一台電動車只能裝76.9KWh，陸行之提到，77KWh跟特斯拉Model S鋰電池容量差不多，這樣如何能達到一般技術專家提及的固態電池標準，充電10分鐘，能跑1200公里呢？

陸行之提到，輝能主要股東也沒有台灣公司，他很想知道這6.5億美元除了賓士、丹豐資本、軟銀中國、春華資本、韓國浦項制鐵控股之外，還有台灣哪些產業大老已經拿錢投資了。