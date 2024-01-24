寒流來襲氣溫暴跌，一名網友詢問，台北晚上溫度僅8度，如果打開冷氣機，將溫度調到26度，這樣能否讓房間變暖和，引起網友熱烈討論，台電表示，將冷氣溫度設得比室溫高，如果是冷暖氣機，那就會吹出暖氣，讓房間變暖；但如果是單純的冷氣機，就只會浪費電。

一名網友昨天在PTT上發文分享，寒流來襲，台北晚上溫度只剩下8度，把他冷到皮皮挫，但房間裡只有冷氣，沒有暖氣，突然很好奇如果這時候把冷氣打開，溫度設定在26度的話，房間是不是就會變暖和。

奇葩想法引起不少租屋族討論，「想要這樣操作，第一步是先換一台冷暖氣機」、「我開23度都很暖了，但是是冷暖機」、「嘗試以後就知道了」；另有內行網友回應說，除非機器本身是冷暖氣機，否則在寒流來襲的時候，將冷氣調高溫來吹，並不會帶來暖風。

臉書粉專「台電電力粉絲團」也曾發文說，將冷氣溫度設得比室溫高，如果是冷暖氣機，就會自動變成暖氣模式，讓房間變得暖和；但若是單純的冷氣機，當冷氣的溫度設定高於環境溫度，壓縮機會停止運轉，不會吹出熱風，還會浪費電。