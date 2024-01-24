全球首部IMAX泰國鬼片《鬼聲泣》由億萬票房導演塔偉華温泰執導、泰國男神納得克庫吉米亞（Nadech）主演，不僅在泰國熱賣5億泰銖，自去年10月亮相至今仍持續位於票房前十大熱映榜單，榮登泰國影史最賣座正宗嚇人鬼片，更創下緬甸、柬埔寨、越南有史以來票房最好的亞洲恐怖片佳績。上周五台灣接力映演，首周末成功嚇破700萬台幣，勇奪疫情後泰國電影開片冠軍，超越《邪厄》、《猛鬼大學：第 2 學期》成為暌違3年最賣座的泰國鬼片。

《鬼聲泣》改編自轟動泰國論壇的北碧府家族靈異慘案，將毛骨悚然的真實「鬼聲音」搬上大銀幕，成功打造侮辱性極強的狡猾厲鬼！劇情描述令人聞之喪膽的女鬼傳聞，無故纏上溫柔善良的妹妹妍恩，妹妹開始莫名卡到陰，在夜裡鬼唸誦著「聽呀」，猶如下咒般催眠全家人進而一步步奪取性命。除了鬼聲音驚悚入耳，導演也結合傳統邪術與惡靈附體元素，片中牙齒成為附身在人體的重要媒介，妹妹不僅被鄰居怪婆婆硬生生拔牙，結局更嚇破膽的反轉，讓觀眾直呼惡夢連連。

男主角Nadech自2021年起連續3年被泰國權威伊森民調（E-Saan Poll）評選為泰國年度最佳男演員冠軍，這次飾演守護家人的大哥亞克，勇猛的舉槍驅魔瘋狂打鬼，獻上震撼視聽的恐懼盛宴，片中為了克服鬼唸誦的催眠侵擾，他不僅被妹妹阿雅打巴掌，更不惜用燭火燒肉喚醒自己，飾演弟弟阿佑的同片演員佩拉克里特帕查拉布納亞基特（Friend）忍不住驚呼太敬業：「Nadech把臉、手都靠近燭火，幾乎快燒到的距離，大家在幕後看著都跟著緊張起來，演技真的非常精湛！」

電影在各國創票房佳績，Nadech也表示：「我覺得這個角色沒有止境，他是如此深奧且強大，如果有機會的話我很想再演這個角色！」《鬼聲泣》一般版本與IMAX版本全台熱映中。為了慶祝在台票房亮眼，片商將於本周六（27日）推出台北、台中、高雄女鬼見面會，進戲院看《鬼聲泣》有機會與女鬼拍照互動，詳情請見威視電影官方粉絲團查詢。

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