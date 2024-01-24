粉絲強力敲碗，首創「益生菌+益生元+後生元」黃金三角配方的太陽星全效克菲爾益生菌，1月25日起同步在全臺屈臣氏上架，並祭出「買一送五」優惠，即日起凡是在屈臣氏選購太陽星全效克菲爾益生菌，買1盒就送超值5包體驗組，買越多送越多，送完為止。

太陽星全效克菲爾益生菌2023年7月上市以來，在電視頻道、電商平臺及社群媒體的討論度與詢問度越來越高，但因只在電商平台銷售，消費者有較長的等候期，其中部分消費者是出國前準備禮物或幫親友代購，擔心物流配送來不及，頻頻向客服詢問是否能在實體通路購買。

太陽星全效克菲爾益生菌不是一般益生菌，首創「益生菌+益生元+後生元」黃金三角配方，每包含300億活菌，內有7種專利益生菌，以及市面上罕見的後生元——國立臺灣大學技轉原料、自蒙古克菲爾分離出來的克菲爾乳桿菌M1，經動物實驗證明具有多種功效。

黃金三角配方中，還包括維持益生菌存活及活性的菊苣纖維，以及果寡糖等益生元，與益生菌、後生元彼此相輔相成，有效增加益生菌活性與功效，搭配被譽為超級食物的羽衣甘藍、藍莓萃取物，可提高菌株定殖率，有助改變細菌叢生態，幫助維持消化機能，還能藉由益生菌自然生成的神經傳導物質GABA幫助入睡。

益生菌是無色無味的微生物，市售產品有的聞著香、嚐著甜，恐添加甜味劑或香精。太陽星全效克菲爾益生菌則強調七大保證——無香料調味劑、無人工添加物，而且無重金屬、無塑化劑、無防腐劑、無色素、無農藥，且不添加蔗糖、砂糖，且每包3g，內容物最多，更通過SGS、HACCP等七大認証、418種產品安全測試，消費者吃對了才有效。

為滿足消費者在實體通路購買的強烈需求，太陽星全效克菲爾益生菌與屈臣氏合作，1月25日起在全臺屈臣氏實體門市同步上架販售(極少部分門市未鋪貨，詳情請洽屈臣氏客服)，並提供「買一送五」活動，只要買1盒太陽星全效克菲爾益生菌，就送上5包體驗組，送完為止，歡迎長期支持太陽星的消費者一起到屈臣氏逛逛，馬上買馬上享用。關心更多全效克菲爾益生菌相關訊息，請洽詢官網(https://www.tystar.com.tw/)。