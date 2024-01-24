USA Basketball announced its 41-player pool for the 2024 Olympic Men’s National Team and it's STACKED. 🫡 https://t.co/r4lzuNfXX5 pic.twitter.com/4YGCoM9dv3 — theScore (@theScore) January 23, 2024

世界籃壇霸主的地位面臨各國強力挑戰，美國隊繃緊神經，正為2024年巴黎奧運全力以赴，24日美國男籃官方X（推特）帳號公布奧運41人入圍名單，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、里歐納德（Kawhi Leonard）和恩比德（Joel Embiid）等幾位大咖入列。

39歲的詹姆斯上次替美國男籃出賽，還要追朔到2012年，可怕的是過了10多年，只要詹姆斯有意願，他還是能保證入選國家隊，美國隊在上屆世界盃無法走到最後，當時詹姆斯就暗示有可能再次披上美國隊戰袍。柯瑞和里歐納德從來沒有打過奧運，柯瑞上回代表美國出征2014年世錦賽（世界盃前身），最終順利拿下金牌，但里歐納德進入聯盟後，還沒有參與任何國際賽。

41人名單中，杜蘭特是唯一參加過近3屆奧運的成員，手握3枚奧運金牌。最近不斷惹事的「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green），也是2016、2020年奧運金牌成員，但他被排除在名單之外，東京奧運奪金成員中，格林、拉文（Zach Lavine）、米德頓（Khris Middleton）、凱爾登強生（Keldon Johnson）、葛蘭特（Jarami Grant）和麥基（Javale Mcgee）都無法出現在候選名單。

恩比德先前一直在3個國家中抉擇，最終選擇加入美國隊。除了經驗豐富的老將外，美國隊也納入了冉冉升起的新星，如哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、霍姆格倫（Chet Holmgren）、愛德華茲（Anthony Edwards）和史考提巴恩斯（Scottie Barnes）。過去不斷抱怨遭到美國隊忽略的崔楊（Trae Young），此次也在名單當中。