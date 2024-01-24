翁章梁感謝樂天桃猿隊連續4年承租縣立棒球場作為春訓基地。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁、總教練古久保健二、領隊川田喜則及全體球員出席開訓儀式，眾人一同焚香祈福。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

樂天桃猿隊今年再次選在嘉義縣立棒球場辦春訓，24日開訓，並揭曉球隊年度新口號「突破」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

樂天桃猿隊今年再次選在嘉義縣立棒球場辦春訓，24日開訓，嘉義縣長翁章梁受邀出席，與領隊川田喜則簽署承租球場合約，並揭曉球隊年度新口號「突破」，川田喜則表示，球隊今年有新的總教練、教練團，一軍球場也將進行改建，會以總冠軍為目標繼續努力。

嘉義縣政府今年再度與樂天球團簽訂1年棒球場租約，1月24日起至2月15日在縣立棒球場進行春訓，2月4日、6日舉辦紅白戰，球迷可免費入場觀賽，而今天上午的開訓儀式，翁章梁、總教練古久保健二、領隊川田喜則及全體球員出席，眾人一同焚香祈福，並公布今年應援新口號「樂天桃猿‧勇敢突破」。

川田喜則提及日本發生的能登半島大地震，感謝許多台灣人慷慨捐款協助，至於有些球迷們對去年表現感到不安，今年請大家放心，球隊會展現更好的一面，帶領眾人打進總冠軍賽，爭取最佳成績。

古久保健二說，為迎接2024年春訓，大家都已做好萬全準備，希望所有選手都能展現自己最好的一面，在訓練過程不停思考與調整，期望能在春訓期間更加進步，全隊會以總冠軍為目標努力。

樂天桃猿隊長林立說，感謝教練的信任，讓自己首次擔任如此重要的角色，未來會善用比賽經驗，拿出最好的態度，擔任球員與教練之間的橋梁。

翁章梁感謝樂天桃猿隊連續4年承租縣立棒球場作為春訓基地，今年球隊的口號是「突破」，恰好呼應了嘉義縣這幾年的突破，目前華泰名品城Outlet確定進駐嘉義，太保周邊區域也會越加繁榮，球隊未來就能夠享受更好的訓練品質、吸引更多人潮前來觀賽。

翁章梁透露，嘉義縣預計成立嘉義縣棒球縣隊，希望樂天桃猿隊能夠一同協助訓練年輕選手，幫助小選手立下志願，在未來進軍職棒，成為受矚目的職業球員。