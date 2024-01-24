三立集團違規入股中嘉，NCC（國家通訊傳播委員會）今日委員會決議開罰，依照有廣法68條對中嘉旗下8家系統台開出各120萬元罰鍰，共計1440萬元。至於為何罰中嘉旗下系統台、卻不罰三立電視，NCC副主委翁柏宗表示，觸法的主要是三立電視股東，而非三立電視，但未來換照時會對三立電視列入評核。

三立入股中嘉案踩到當時中嘉交易案附款紅線，中嘉董事長郭冠群與三立大股東等人承諾，在6個月內找適當投資人先前業者承諾6個月內找投資人，1年內完成股權出清，將榮盛投資15％持股出清。NCC今天也要求限期處理，改為「3＋4條件」，也就是在8月底要處理完畢，限期出清持股。

NCC表示，若三立無法於8月底前出清股權，會依照行政執行法第30條第1項規定，按照情節輕重處以5000元～30萬元以下怠金，並要求三立按季申報股權架構。

NCC表示，本案調查期間，中嘉所屬12家系統台意圖規避提供資料義務，已違反有廣法，考量情節輕重及對未來NCC監理有線電視影響重大，做此裁罰。而NCC也會將調查事證移交稅務機關調查，三立上層股東持股部分，是否影響NCC對廣電事業間理會另案調查釐清，並列入未來三立電視未來評鑑、換照審查項目。