餐飲業搶人搶得凶，王品集團展望2024年第1季，將釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪一萬，平均月薪上看9萬。2／1起「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為34,400元起。希望藉由更優渥的薪資，招攬具餐飲相關經驗的優秀人才加入。

人力求職網最新調查顯示，高達九成五的上班族，想在龍年農曆年後換工作，比例創下十五年以來新高，其中近七成五已經開始找工作。王品集團是「夢幻跳槽企業」傳產業第七名、排名比去年又提升兩名，同時蟬聯餐飲人最想跳槽的企業第一名。農曆年前王品集團加速展店，一月已經連開4家店，包括「青花驕」新莊中原店、「陶板屋」斗六民生南店、「聚日式鍋物」大里大買家店及「石二鍋」北港家樂福店，最新中餐品牌「朝粥幫」也即將開幕。

王品集團二月份也將再次啟動加薪計畫，平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」正職起薪含全勤雙雙調升為34,400元起，調升幅度為4％，較市場平均起薪多15％。去年集團已啟動4波調薪計畫，有過半數品牌像是鐵板燒、鍋物、中餐等品牌調升起薪，其中又以鐵板燒品牌招募起薪累計調幅近12％最高。另外，集團還提供月月晉升調薪機制、每年3、9月還可按績效決定調薪資格與幅度，2023年共4,400人次獲得加薪機會，平均累計調幅約6.4％。門店同仁還能申請技能津貼為自己加薪。去年有店長透過多種薪資調升機制，入職半年多已成功加薪一萬多元，累計調幅最高達33％。

新北的鐵粉們有口福了，精品麻辣鍋「青花驕」新莊中原店一月搶進新莊副都心，順利達成第十間門店目標。品牌看好鄰近住宅區和辦公大樓，擁有穩定客流量，極具消費潛力。門店坪數162坪、設有158席及3間獨立包廂，這次也將生啤酒吧台升級為大理石紋更顯質感。慶祝新店開幕，即日起到2／29，到新莊中原店使用王品瘋美食App結帳加碼3％點數回饋，搭配指定信用卡活動，能現賺最高13％瘋點數回饋。

搶攻商場家庭客，「聚日式鍋物」進駐台中大里大買家，歡慶品牌開幕，即日起到 1／31至「聚日式鍋物」大里大買家店，凡點雙人瀑布系列主餐加贈北海道干貝一份。加入Line好友，輸入關鍵字歡聚好里，能獲得湯頭免費升級券，可升級札幌熊起司牛奶湯、關東風壽喜燒湯、仙台風辛味噌湯或激辛麻辣湯。2／29前到Google地圖留下評論，再送創意單品海鮮漿，搭配野菜放題自助吧吃到飽，讓台中鄉親一次吃得盡興。