一名27歲男子愛洗三溫暖，多次與伴侶發生行為不戴套，結果日前發現肛門長出花椰菜般的凸起物，就醫確診為尖性濕疣，也就是俗稱的「菜花」，且合併感染淋病。感染科醫師蘇迎士表示，菜花潛伏期長，不只肛門，口腔、舌頭、咽喉都可能感染。

收治病例的台北慈濟醫院感染科醫師蘇迎士表示，尖性濕疣主要經由性行為傳染，但也有因為生產或外在環境導致垂直感染及間接感染機率，菜花潛伏期較長，大多在性接觸3到4個月後，生殖器官會長出花椰菜狀的病灶，也因為性行為形式多樣，尖性濕疣可能感染肛門、口腔、舌頭、咽喉等，導致吞嚥困難、聲音沙啞，若在男性尿道則會使尿流側流。

蘇迎士表示，菜花以視診為主要診斷方式，如果病灶太嚴重，需要病理切片確認是否癌變，治療方法為局部藥物、電燒、冷凍治療和手術，其中藥物治療有復發風險，治療後半年內有3成至4成復發率，必須避免危險性行為。

蘇迎士說，美國疾病管制中心2019年提出，26歲以下無論男女都應施打人類乳突病毒疫苗（HPV）疫苗，26至45歲以上也可與醫師討論是否接種。另外，安全性行為與固定性伴侶也是保護自己與他人的方法，可有效降低罹病率。