國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥23日表示，借調NCC已八年，任期屆滿後將不再續任。資深媒體人蘭萱認為，陳耀祥提前宣布不再續任，有間接討饒的感覺，並認為此舉是相當程度自我作踐，沒有擔任NCC主委該有的風骨。

針對陳耀祥宣布不續任，將於7月底回大學任教一事，蘭萱今（24）日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，陳耀祥NCC主委任內的爭議很多，外界也質疑他是否有將NCC要捍衛的言論自由把關好，因此他回去夠不夠資格當教授，所屬的學校要好好思考。

蘭萱進一步說道，陳耀祥任內不斷退守城池，讓言論自由陷落，使政府的手伸入NCC，一個人去留事小，卻讓機構蒙羞、讓台灣言論自由倒退。蘭萱也認為，陳耀祥此時宣布要回校任教，就是要落跑，且有間接討饒的感覺，此舉動也讓蘭萱不禁直言，是相當程度的自我作踐，沒有真正擔任起主委該有的風骨。

另外，蘭萱強調，NCC主委人事案非常重要，這是新會期一開始最重要的人事任命跟朝野檢驗，也是可以展現藍白合作的試金石。