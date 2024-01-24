新北市日前有一名謝姓男子於網紅護理師「張○瑜」的臉書貼文下留言「去立法院前執行炸蛋」；由於新國會將於2月1日就職，其他網友見狀，擔心有異，於是報警處理。警方獲報調查，確認謝男的IP位置於板橋區一家手機通訊行，不過老闆謝男至今仍不願到案說明，因此警方將發函通知他到案，進一步調查釐清。

海山警分局偵查隊長李志祥說明。（影片 / 劉詠韻翻攝）

據了解，蘆洲警分局近期接獲民眾報案，指稱一名可疑人士於網紅護理師「張○瑜」的臉書貼文下留言「去立法院前執行炸蛋」。由於新國會將於2月1日就職，其他網友看見該條評論後，擔心有異，於是報警處理。事後，警方查出該IP位置位於板橋區一家手機通訊行，因此本案轉交板橋警分局處理。

張女臉書貼文。（圖 / 劉詠韻翻攝）

謝男留言。（圖 / 劉詠韻翻攝）

海山警分局昨（23）日前往訪查，確認該則回復留言為通訊行謝姓老闆，但謝男拒絕配合調查，至今仍不願自行到案說明。警方指出，這則留言經檢視已重新編輯並刪除，將函發通知書請謝男到案說明，以釐清動機與案情。

警方呼籲，勿任意透過網路社群散布恐嚇或影響公眾安全的相關言論，任何可能危害公共安全的行為，警察機關將全力追查釐清，依法偵辦，避免造成民眾恐慌。