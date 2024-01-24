宜蘭縣政府農業處長李新泰（左二）、縣長林姿妙（左三）、農會總幹事陳玉華（左四）與鄉長沈清山（左五）共同歡迎全國鄉親27日至白蒜節現場共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙於記者會現場大顯身手，烹飪「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」料理。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

睽違已久的宜蘭縣壯圍鄉農會白蒜節，27日在新南鎮安宮熱鬧登場，今（24日）在行銷記者會上，縣長林姿妙與鄉農會總幹事陳玉華大顯身手，分別烹飪「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」2道料理，並邀請全國鄉親好朋友周六至壯圍鄉白蒜節採白蒜、猜蒜趣，品嚐獨具風味特色的白蒜料理風味餐。

壯圍鄉白蒜以其軟梗、細嫩爽口和獨特風味而聞名遠近，是年節菜色中不可或缺的一環，種植始於每年9月，經過110至120天的精心培養，在蘭陽溪出海口挾帶的鹽水霧氣及砂質土壤的孕育下，讓壯圍蒜成為全國最知名的白蒜產區，賦予極佳風味。

陳玉華指出，全壯圍鄉蒜種植面積約30公頃、產量約553公噸，今年度氣候環境穩定、雨季較少，產量品質均較以往提昇，平均售價每公斤80至100元，產值達120至150萬元；另為保障消費者食品安全，農會輔導蒜農全面接受農藥殘留檢驗，確保上市的白蒜安全無虞。

林姿妙表示，宜蘭縣好山、好水、出好農產品，尤其壯圍鄉白蒜更是蒜中極品，不僅蒜白特長、蒜徑特大、蒜葉肥厚、纖維細緻軟脆，是國內知名飯店餐廳指定用蒜，已熱銷逾一甲子，更是農曆年節家人圍爐不可或缺菜餚，目前已陸續採收上市，呼籲大家多多選購，共同支持最辛苦的農民朋友。

農會表示，此次白蒜節暨農民節表彰活動，活動相當豐富，有採蒜體驗（可網路及現場報名）、猜蒜重量大賽、有獎徵答、舞蹈及音樂響宴，現場更提供白蒜料理風味餐，包含蒜香絲絨米粉、蒜苗珍珠丸湯、蒜緹金絲炒蛋、蒜韻煙燻臘肉、秘製蒜滷豬蹄等供民眾享用；欲知詳情可參考農會官網或撥打農會推廣部03-9385001＃35詢問。