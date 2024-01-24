正在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽日前發生一段意外插曲，來自烏克蘭的少女網球選手柯特亞爾（Yelyzaveta Kotliar）在比賽結束後，上前向俄羅斯籍對手明契娃（Vlada Mincheva）握手致意，不料這一舉動引起烏克蘭民眾憤怒，甚至譴責柯特亞爾「叛國」。烏克蘭網球協會將對此展開調查。

綜合《每日郵報》、澳媒7 News報導，現年16歲的柯特亞爾20日在澳網青年組女單賽事中，以2比6、4比6的成績，不幸敗給俄羅斯對手明契娃。賽後兩人走到網前向彼此握手，打破了俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭選手「拒絕」與俄羅斯、白俄選手握手的不成文規定。

Russian and Ukrainian tennis players shook hands after the match at the tennis championships in Australia



Earlier, Ukrainian athletes repeatedly refused to shake hands with rivals from Russia and Belarus.



The meeting at the junior Australian Open was won by Russian tennis… pic.twitter.com/JhgbmvMLpU — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2024

這一舉動引爆部分烏克蘭民眾的怒火，柯特亞爾的父親因此發表道歉聲明，表示他的女兒犯了一個「錯誤」：「她自然而然進行了賽後握手儀式，沒有意識到球網後面的對手，代表的國家向她的祖國發動攻擊。」

他還說：「麗莎對這個錯誤感到後悔，也向我們保證，絕不允許類似情況再次發生。」

Before heading to Tarbes to play @LesPetitsAs, Yelyzaveta Kotliar reached the semi-finals of the ITF Junior J3 Liepaja in 🇱🇻! 🎾



Well done Yelyzaveta! 👊 #TeamTopFive pic.twitter.com/ubRCJjIuj7 — Top Five Management (@TopFiveMgmt) September 5, 2021

據了解，烏克蘭網球協會（Ukraine Tennis Federation）正針對這起「不愉快的意外」進行調查。烏克蘭體育部長畢德尼（Matviy Bidnyi）表示，內部「正在了解選手握手的原因和當下的情況，隨後將對此表明立場。」

X（前推特）平台上則有不少網友為柯特亞爾抱屈，認為她「展現了政治之外的體育精神」，讚賞她的「勇氣」，也有網友譴責，烏克蘭酸民為此等小事動怒「不僅失去土地，還失去了理智」。