長榮航空機師工會合法取得罷工權利，消基會表示，航空公司罷工事件的發生，經常衝擊旅遊消費者的權益，消費者除承受旅程受阻、旅行團無法出團或行程延誤泡湯、無法回國等諸多困擾不便外，更有可能衍生其他財務重大損失，如本次罷工行動成真，將再度衝擊及損害旅客的權益。消基會表示，要求勞動團體罷工前應有一定期間的預告準備期，足以讓消費者事前因應，免生爭議。

消基會表示，這兩天已開始接到消費者來電詢問，預定出國期間正是長榮機師罷工的可能期間，因此，要退機票，遭航空公司收退票手續費；參團者，也遭旅行社扣違約金，消費者紛紛跳腳表示，機師罷工，消費者權益也需要有保障。

消基會表示，尊重勞工罷工權的行使，但認為消費者權益的維護也應受到同等重視，因此除呼籲行政主管機關應積極介入，協助長榮航空勞資雙方消解歧見尋得共識，希望讓罷工疑慮消弭於無形，避免對消費者權益，甚至旅行業者權益造成重創。