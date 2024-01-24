入冬最強寒流來襲，全台冷颼颼，各地山區紛紛降雪。國軍官兵也藉此在雪中進行操練，罕見曝光憲兵全副武裝持T-91步槍，出沒在北部高山站台進行安全訓練的身影，推測地點可能是在台北嵩山雷達站，讓台灣本就罕見的降雪景象，再增添一分新奇。

《青年日報》在臉書粉專貼文寫下，「寒流來襲，多處高山從昨天開始飄下銀白雪花，但國軍官兵們仍一直在雪中，實際地進行操練執行營安演練，秉持『國防無假期』的精神，堅守陣地、守護國家」；根據圖片顯示，憲兵在雪地進行營區安全訓練，推測地點是在台北嵩山雷達站。

罕見畫面曝！武裝憲兵大雪中執行高山「國防耳目」雷達站護衛演練。(青年日報提供)

罕見畫面曝！武裝憲兵大雪中執行高山「國防耳目」雷達站護衛演練。(青年日報提供)

《青年日報》描述報導，寒流來襲，國軍本、外島部隊無畏低溫持續戮力戰備。其中，空軍偏遠地區部隊戮力營安演練，強化臨戰應變能力，金防部烈嶼守備大隊等單位官兵亦持續堅守崗位，如常地執行衛哨勤務，絲毫不受嚴峻天候影響，展現守護家園決心。

強勁寒流襲臺，氣溫驟降，中央氣象署昨日發布低溫特報，除陽明山、太平山等多處山區降下瑞雪，馬祖也降下冰霰，體感趨近零度，但國軍依然戰備如常，堅守崗位守護國家安全。

在高山偏遠地區，空軍駐軍無懼陣陣冷冽寒風，除定時完成衛哨交接，也投入營區安全防護演練，透過幹部下達各項危安狀況，由官兵進行應處，強化應變作為；在白雪遍布的山頭，官兵動作依舊保持靈活，絲毫未受地面累積的厚雪影響，展現平時訓練成果。

此外，即便寒流低溫搭配充沛水氣，肩負衛戍府區的憲兵211營，仍在連綿陰雨中嚴謹地執行各項警衛勤務，全天候保持警戒。在外島，金防部烈嶼守備大隊東碇守備隊官兵也頂著寒風戍守崗位，戮力監控海域動態。