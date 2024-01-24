農曆春節將至，金門縣政府為表達對地區弱勢家庭之關懷，今(24)日在縣長夫人許梨羨帶領下，與社會處副處長王茲繐、金湖鎮公所秘書陳書文、社會課長許晏瑜一同前往金湖鎮轄內低收戶入民眾家中關懷慰問，並致贈慰問金，提前祝賀新春佳節快樂。

金湖鎮公所秘書陳書文表示，目前金湖鎮冊列的低收入家庭計有27戶，感謝縣長陳福海的用心與重視，提供各項社會福利政策與資源，幫助需要協助的鄉親們，解決他們的問題，體現禮運大同篇「老有所終、壯有所用、幼有所長、矜寡孤獨廢疾者皆有所養」之理想社會。

縣長夫人許梨羨在慰問過程中也親切和民眾寒暄問暖，讓他們在傳統節慶來臨前，感受到縣府與鎮公所的關懷；許梨羨特別提醒民眾，在此天寒地凍之際，一定要做好保暖工作，多注意身體健康狀況，平安喜迎新年。

金湖鎮公所說明，對於無法於今日領取慰問金的民眾，將由公所社會課擇日代為發放。