臺南市衛生局行動醫院專案旨在將醫療服務帶到更多的社區，讓民眾更容易獲得基本的健康檢查與服務。一般發現骨質疏鬆症時，大多已經歷過跌倒甚至骨折；一旦骨折，長期住院及復健等皆會影響病人的生活品質，嚴重者甚至會有死亡的風險。然而，透過導入VeriOsteo OP，結合現有的胸腔x光巡迴篩檢業務，協助醫事人員判斷受檢者骨質密度異常，以協助轉診或進一步醫療處置，將能幫助患者把握早期發現、早期治療的機會。

宏碁智醫旗下旗艦商品VeriSee系列眼科AI輔助篩檢軟體產品現已導入全臺及海外近200家醫療院所，其中VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體）已與臺南市政府衛生局合作推廣逾2年，協助臺南市糖尿病免散瞳眼底攝影的巡迴篩檢業務良多。今年更將透過臺南市政府衛生局導入VeriOsteo OP商品，藉由為臺南市民提供AI輔助骨質密度異常篩檢之活動，讓更多民眾接觸到便利的骨質密度篩檢服務，得以及早發現、及早治療。