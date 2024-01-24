周二美股漲多跌少，周三台股開漲9.03點報17883.62點，由橡膠、塑膠、觀光、玻陶、運動休閒、航運、汽車、鋼鐵、造紙等傳產發動攻擊，台積電(2330)試圖高檔拚穩，助陣大盤開高走高，盤中衝上17944.98最高，上漲70.39點，不過盤中電子、AI、半導體、電子零件、資服、半導體漲多熄火，台積電午後翻黑，台股翻臉17900得而復失，最低達17856.34、下跌18.25點，高低差達88.64點，所幸最後一單拉上紅盤，持續量縮收小紅。周三終場，加權指數收漲1.24點或0.01%，報17875.83點，成交量降至2651.55億元；櫃檯指數收漲0.47點或0.2%，報235.07點，成交量900.92億元，量增縮小漲幅。