扯！鏡電視公然違反申設執照營運計畫，網羅資深媒體人平秀琳、王時齊、王淺秋、鍾年晃，及鏡電視主持人吳安琪，於大選期間製播「大選鏡來講」節目談選舉，不過鏡電視卻硬扯這是「調查節目」而非「政論節目」，辯稱並無違規。NCC今日委員會審議確認，「大選鏡來講」節目是政論節目，要求鏡電視限期改正。

NCC今日委員會審議鏡電視所屬「鏡電視新聞台」未經申請變更營運計畫案，決議依衛星廣播電視法第15、61條等相關規定予以核處，並命該公司於文到之次日起改正，屆期不改正。得按次處罰。不過在鏡電視的節目表中，已不見「大選鏡來講」節目，NCC此項核處形同「空氣槍」，對鏡電視並無實際處罰作用。

NCC表示，鏡電視公司為強調該公司所屬「鏡電視新聞台」與其他新聞頻道之差異，於申設時所提營運計畫、補正說明及到會陳述時均指出，該頻道全日不製播新聞性政論節目，惟該公司未經申請，即自2023年10月16日起於前揭頻道製播與營運計畫未符之內容為釐清案情，該會已依法請該公司陳述意見。

NCC表示，經詢學者專家提供意見，調查報導是由記者主導，就特定議題進行系統性深度原創調查分析，受訪者為事件當事人、關係人或該領域專家，製作時間較長，新聞台對該調查結果負全責。政論節目是主持人及來賓對特定議題進行各自詮釋，來賓多非事件當事人或相關人，僅是就事件發表評論，製作時間較短，通常稱來賓言論立場不代表該新聞台立場。

NCC 委員會議審議確認，「大選鏡來講」節目於形式上與一般通念之新聞性政論節目並無差異，且與營運計畫所載不符，決議予以核處。