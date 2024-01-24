何姓男子藉發行捷運觀光導覽手冊，向算命業者、中醫診所佯稱刊物將在大橋頭、雙連站與行天宮站發送，印製廣告將可以提高知名度，去年3、4月間，業者交付並金1萬5200元、3000元，但何男未依約發送，當業者遲遲等不到刊物發行而向警方報案，士林地檢署偵結，認為何男以印刷公司為名與業者簽約，該公司的營業項目並沒有招攬廣告，認定何男違反公司法，依法起訴。

起訴書指出，何男長期從事印刷業，但為使業者信任其履約能力與品質，以印刷公司的為名，宣稱製作捷運廣告導覽手冊5000本，將在捷運站附近發送，可增加算命業者、中醫診所來客人數，去年3月4日，以印刷公司作為契約當事人，與許姓算命業者簽廣告委託合約書，共2萬9000元。

何又以同樣的模式，3月底在淡水與一間中醫診所簽約，約定以3分之2頁1萬6000元刊登廣告，陳姓負責人當場給付3000元，直到業者察覺有異而報案。

印刷公司負責人到案稱，何只是他的客戶之一，並沒有在公司任職，印刷公司受委託印製5000本的導覽手冊，並沒有承攬內容物內的廣告業務，合約書則是何自作主張，並未獲印刷公司授權，檢方認定何詐欺的行為與違反公司法屬想像競合，從一重論處，依違反公司法起訴。