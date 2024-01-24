66歲資深藝人熊海靈今（24）日出席中華民國關懷演藝人員基金會聯歡餐會，頭頂亮麗短髮現身，氣色相當好。她開心表示，總統大選後就在忙自己的事，去上中視《我愛冰冰Show》，只希望新任總統團隊可以多為年輕人謀福利，還有不要讓電價一直上漲。

熊海靈認為「政治的水很深」，資歷很重要，而韓國瑜成為立法院長的呼聲極高，她非常支持韓國瑜替台灣做事，「我當然給他加油，他是優秀人才，不能埋沒，也是很願意做事的人，做的不好也是要監督」。

熊海靈是在2019年看到韓國瑜與王世堅的對談後，才更深入了解他。本屆總統選舉結果已定，熊海靈認為選民眼睛是雪亮的，不管是誰執政，都要為台灣努力。

她也喊話要執政者多關心年輕人，尤其平均薪資低、買不起房是很大的問題，「我本身住大安區，很喜歡看房價，台灣房價真的太高了，年輕人要熬很久才買得起，像這個就是政府的責任」。

熊海靈有感台灣物價飛漲，之前吃一個牛肉飯只要100元，現在加一杯紅茶就要180元，「我沒收入的人都嫌貴了，何況年輕人」。她也打趣問：「現在的吃到飽餐廳還是399元嗎？」一聽現在至少500起跳，她笑虧大家還是把錢省下來，拿去買個捷運站旁套房比較實在。