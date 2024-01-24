現在下訂日本兵庫縣高砂市知名和牛專賣店「旭屋」（Asahiya）的「究極神戶牛可樂餅」（Extreme Croquettes），要等43年才吃得到，因為前頭已經有超過6萬人在排隊。老闆苦笑每賣一份就虧越多，無奈表示真的沒辦法更快地製作，否則會破產。

美國有線電視新聞網（CNN）2022年採訪旭屋時，當時下訂一份冷凍究極神戶牛可樂餅要等30年，如今2024年CNN再訪時，饕客們已經得等上43年才拿得到。截至今年1月，前頭還有6.3萬人在等待，最近收到可樂餅的顧客是10年前下訂的。

每盒究極神戶牛可樂餅裝有5塊，售價為日幣2700元（約新台幣572元），每塊可樂餅由A5級三歲母神戶牛肉及馬鈴薯製成，牛肉嚴選自兵庫縣當地牧場，可樂餅每日現做，不添加防腐劑。

■「虧錢在賣」爆紅 一塊神戶牛可樂餅只要57台幣

事實上「究極神戶牛可樂餅」會如此熱門，源自於現在看來相當普遍的限量削價行銷策略，旭屋第三代老闆新田茂說，他們從1999年開始進行網路販售，那時對究極神戶牛可樂餅進行了行銷試驗。

在進行網路販售幾年後，他們發現民眾不太願意花大錢在網路上購買Prime等級的牛肉，於是新田茂做了大膽決定，用大約一半成本價的價格限量販售究極神戶牛可樂餅。當時每塊究極神戶牛可樂餅賣270日圓（約新台幣57元），不過光是牛肉的成本價就要400日圓（約新台幣85元），每周只製作200份。

These Japanese beef croquettes are so popular there’s a 43-year waitlist. https://t.co/N7a4DdyMnS — Local News 8 (@localnews8) January 24, 2024

新田茂說，當時的策略是先讓顧客以負擔得起的價格嘗試他們的可樂餅，以期顧客持續回訪。

這種行銷策略在當時相當大膽且少見，很快地就吸引當地人及媒體注意，2000年初的一篇媒體報導更讓旭屋的可樂餅一炮而紅。

新田茂說，他們一度在2016年停賣可樂餅，因為當時訂單已排到14年，不過停賣期間仍持續收到民眾要求續賣的呼聲，才讓旭屋於2017年重新開賣，不過因應消費稅，旭屋當時調漲可樂餅的售價至每塊約500至540日圓，製作量也從每周200塊增加至每日200塊。

新田茂說，隨著神戶牛外銷、肉價上揚，即便調高售價，製作可樂餅仍是虧本的。他說許多人都要求他們僱用更多員工，如此才能製作得更多、更快，他對無法實現顧客的需求感到抱歉，無奈表示真的快不了，因為會虧更多，「這間店會破產」。

事實上旭屋一共有4種神戶牛可樂餅，若不想等43年，民眾可以下訂「頂級神戶牛可樂餅」（Premier Kobe Beef Croquettes），目前只要等4年。

若連一刻都不想等，民眾也可以直接到旭屋位在神戶的店鋪，現場販售2種可以外帶的牛肉可樂餅。