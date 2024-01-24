「天津商圈年貨大街」1月26日起封街開賣，台中市警二分局將自25日15時起分階段對天津路2段（中清路至梅川西路）進行交通管制。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

「天津商圈年貨大街」1月26日起封街開賣，活動期間台中市警二分局公布周邊停車場位置。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

2024台中市首發年貨大街「天津商圈年貨大街」，將於1月26日起封街開賣，迎接動輒上萬人次採買潮，台中市警二分局將自明（25日）15時起分階段對天津路2段（中清路至梅川西路）進行交通管制，也呼籲逛眾多利用大眾交通運輸工具，輕鬆採辦年貨。

天津服飾商圈是中部服飾批發重鎮，國人有裝新衣、新鞋過新年的習俗，也造就該商圈農曆年前辦年貨大街活動，今年「2024龍騰天津年貨大街」1月26日到2月8日為期14天，活動期間主要幹道：天津路2段（中清路至梅川西路）其兩側路邊淨空，汽、機車全面禁止通行。

該活動在台中市經發局指導下，商圈管委會匯聚300家服飾店家、200攤伴手禮業者封街開賣，商圈內所有服飾業者皆祭出出清價促銷冬衣，且在162家服飾店家消費300元就有機會獲機車、iPHON15及購衣券等好禮。而27日將開賣開幕福袋，限量100個、每只200元福袋，首獎是iPHON15。

轄區中市警二分局公布2階段交管計畫，第1階段為活動前1日：1月25日15時至24時；第2階段為1月26日至2月8日，平日13時30分至22時，假日11時至22時30分。天津路2段（中清路至梅川西路），不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口進行交管。

中市警二分局特別呼籲，為避免交通壅塞，建議逛年貨大街的民眾可改搭乘大眾交通運輸工具：公車為台中捷運綠線，避免違規停車影響交通秩序。