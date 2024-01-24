為降低學童齲齒率，台北市立聯合醫院口腔醫學部即起至2月2日，在和平婦幼、中興、陽明、忠孝、仁愛院區舉辦6至12歲兒童免費塗氟活動。另外，台北市民1月27日周六上午，可到和平、婦幼以及仁愛院區參與免費塗氟活動。

根據衛生福利部調查，2至3歲學童蛀牙率約31％，到6歲時蛀牙率增加到79％，患有身心障礙或發展遲緩的兒童則因不懂刷牙技巧，蛀牙率高達95％。台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲指出，兒童在寒暑假更容易接觸到甜食，此時未做好口腔照護，恐更容易罹患蛀牙。塗氟可增加牙齒對酸的抵抗力，並抑制細菌生長和新陳代謝，達到預防蛀牙目的。

因此，李雅玲說明，北市聯醫和平婦幼、中興、陽明、忠孝、仁愛院區即日起至2月2日舉辦免費塗氟活動，時間為周一至周五上午9時至11時30分、下午1時30分至4時。

北市聯醫提醒，免費塗氟活動僅限設籍台北市的市民，記得攜帶健保卡及戶口名簿與牙刷至醫院掛號，但不需繳交掛號費，敬請家長把握機會。為使塗氟達到最好防齲效果，李雅玲建議，學童在塗氟前，應先將牙齒刷乾淨，若有蛀牙，則要先治療完畢再塗。