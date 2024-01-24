氣溫驟降，許多人可能會出現頭痛的症狀，小心背後恐潛藏致命疾病。對此，敏盛醫院研究副院長江坤俊表示，雖多數頭痛都和壓力或天氣變化等有關，但若有合併6情況務必立刻就醫檢查，例如頭痛伴隨手腳麻木無力、頸部僵硬、神智不清，就得高度懷疑為腦出血徵兆，不可不慎。

江坤俊在《江P醫件事》表示，天氣變化會導致頭痛的原因，主要在於血管會熱脹冷縮，冷的時候血管會收縮減少散熱，反之則放鬆增加散熱，所以當溫差很大時，血管就會一脹一縮，從而引發嚴重頭痛。

因此，保持頭部恆溫很重要，江坤俊提到，像是出門時戴帽子、洗頭後盡快把頭髮吹乾，或是多喝溫開水促進血液循環等，都能減少頭痛發生機率。不過，他也提到，若頭痛合併以下6種情況，務必要立刻就醫，千萬不能拖：

1、變本加厲的頭痛：若本身有頭痛習慣，例如原本1周痛2次，但近期次數卻提升到4、5次；或本來頭痛1小時就會好轉，如今卻要過3、4小時才會改善，也就是嚴重度和頻繁度有明顯增加，要特別小心，應盡快就醫檢查。

2、頭痛伴隨頸部僵硬：一般頭痛其實並不會出現頸部僵硬，很可能是腦出血刺激到腦膜，才造成此情況。

3、神智不清的頭痛：可能是腦內有大片出血，相當危險。

4、發生在受傷或激烈運動後的頭痛：要高度懷疑是腦出血所致，因為有些人受傷撞到頭，並不會當場出現頭痛症狀，可能是隔天才發生，這就是所謂的遲發性腦出血。

5、頭痛伴隨手腳麻木無力：若右邊腦出血，就可能會發生左邊的手腳麻木無力，因此一旦合併神經症狀的頭痛，務必要非常小心。

6、新發生的頭痛：若過去沒有頭痛病史或很少頭痛，最近卻突然開始頭痛起來，即便症狀可能沒有很劇烈，仍要非常小心，很可能是腦內長了一些東西。