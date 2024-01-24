新竹縣議會議員們24日到新竹縣總圖書館工地考察，文化局副局長林益洲（左）說明目前工程進度為62％。（羅浚濱攝）

縣府投入6.4億興建的新竹縣總圖書館，目前工程進度達到62％，新竹縣議會24日前往實地考察，同時了解總圖旁將規畫興建的新竹縣美術館，縣議員吳旭智等人認為，未來總圖和美術館完成後，將能配合東興圳的美景，成為竹北市重要的文化地景。

文化局長李安妤表示，新竹縣努力推動閱讀的成果豐碩，因應縣內人口增長和縣立圖書館典藏不斷增加，選在東興圳廊帶旁縣有地興建新竹縣總圖，感謝議會支持在2022年3月順利動工。

文化局副局長林益洲說明目前總圖工程進度為62％，主體完工後要進行室內裝修，工程經費1.33億，正進行規畫設計，預計6月完成發包，同時依規要做公共藝術，經費1300萬餘元，已評選出3家優質廠商將在3月決選，總圖預定2025年7月如期如質峻工啟用。

李安妤指在總圖旁的縣有地正籌建大型新美術館，取代現有舊美術館，辦理專家學者及民眾座談溝通會，蒐集多元建議，獲得在地藝術家及民眾普遍支持，已委託中原大學辦理先期研究及規畫案，辦理2次專家諮詢委員會議，進行期中報告審查，將在明年6月結案。

新竹縣美術館預定地面積7722平方公尺，預估工程經費22億，縣府已動用第二預備金，將以在地文化為基礎，結合科技特色，融合藝術與科技的全齡、兒童藝術的美術館，與緊鄰的總圖書館形成一條藝文廊帶。

議員們在現場聽取簡報後，進人總圖1、2樓工地，了解各樓層的規畫設置，從2樓正前方右側能看到未來新竹縣美術館，左側則能見東興圳美景，讓吳旭智等縣議員肯定未來總圖和美術館完成後，將能成為竹縣新地標。

議員們並考察未來竹北市戶政事務所將進駐的「新竹縣政府第二聯合辦公大樓」預定地，走訪「2023東興圳光藝節」了解執行成果，肯定每件作品都獨具特色，為民眾帶來別出心裁的光藝廊道，創造屬於東興圳生態美學。