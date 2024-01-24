空軍台中清泉崗基地王姓、賴姓士兵與學弟小明移防到澎湖馬公基地時，竟前往小明寢室，聯手壓制他後扯下褲子，王員還伸舌頭舔小明下體，小明事後被暱稱「小雞雞」，同時也傳訊對長官說「我被學長強暴了」。法院審理後，因王、賴兩人已與小明和解，依加重強制猥褻各判2年、1年10月，均緩刑3年，可上訴。

根據判決書，王姓與賴姓士兵於108年9月14日移防澎湖馬公空軍基地執行任務。當天晚上學弟小明準備上床就寢時，兩人依同進入小明寢室相互打鬧拉扯，隨後王員就用身體壓制小明要脫褲。

但小明不斷抵抗，於是王員就要求賴員協助抓住小明後脫下他的褲子，由王員以舌頭舔小明生殖器。事後小明向多位同袍表示「我被強暴了」，而且這幾位同袍也都出庭作證，甚至他還被取名為「小雞雞」，在單位內成為笑柄。

法官審理後，認定王員與賴員於服役期間為軍人同袍關係，竟不知尊重他人身體及性自主意願，對學弟強制猥褻，使學弟遭到驚嚇且心理創傷，考量2人犯後均否認犯行，但事後又與學弟達成和解且賠償，依加重強制猥褻各判2年、1年10月，均緩刑3年，可上訴。