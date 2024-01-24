群聯於2023年7月發佈自主研發的AI人工智慧運算服務「aiDAPTIV+AOI」，是透過群聯獨創整合SSD的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。首波的應用場景為全球首款導入整合SSD協同運算的量產aiDAPTIV+ AOI光學檢測系統(簡稱Phison aiDAPTIV+AOI服務)，助力SMT工廠加速進入工業4.0，並進一步提升產線AOI系統的直通率，以及降低人力檢測所導致的良率不穩定性。

遠東金士頓科技全球製造副總經理蔡錫銘指出，金士頓的SMT生產線的產品種類很多且複雜度較高，由於現有的AOI供應商檢驗能力的限制造成誤判率高。導入群聯的aiDAPTIV+ AOI方案後，整體AOI的直通率在很短的時間內便提升了8%左右，降低誤判的成效非常好，有信心可以在不久的將來，金士頓的SMT產線的AOI誤判率可以有效降低，而整體直通率提升至99%以上。

華泰電子董事長董悅明表示，長期以來華泰的SMT生產線的AOI直通率一直未能達到設定目標，華泰自己的工程團隊也很努力想要提升改善，但礙於現有的AOI設備廠商的技術，能提昇的部分很有限，需要有突破現有思維的方案，而群聯的aiDAPTIV+AOI方案正好就符合華泰的需求。透過僅僅大約3至4個月的時間導入，雙方團隊密切的透過AI影像學習，順利的將華泰的SMT AOI直通率提升至95%左右，而且未來還能持續透過AI學習改善。

群聯執行長潘健成說明，群聯的aiDAPTIV+ AOI服務，已陸續導入品牌客戶與供應鏈夥伴的SMT生產線的AOI系統，對提升AOI的直通率提升有顯著的效益。群聯本次與遠東金士頓科技與華泰電子攜手，共同將群聯的aiDAPTIV+ AOI技術落地至實際的生產線AOI應用，證明群聯的aiDAPTIV+技術不僅可以有效降低AI落地運算的硬體建構成本，也能實際助力日漸普及的各種AI應用需求。未來群聯的aiDAPTIV+技術將持續延伸擴大至各種AI應用，讓AI技術能如PC電腦一樣普及化。