京華城改建案預計2026年完工，卻遭爆料，前台北市長柯文哲任內2度放寬容積率，從560％暴增至840％，疑似圖利400億元。監察院今指出，柯市府循都市計畫審議程序核定京華城細部計畫修訂時，不當參採「都市更新建築容積獎勵辦法」創設三項獎勵項目，給予商三840％容積率，顯有違失，因此提出糾正台北市府和所屬都委會、都發局，要求改進。

監察院指出，台北市府2021年公告核定「修訂台北市松山區西松段三小段156地號（即京華城購物中心原址）第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，在欠缺法令依據下，自創「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，給予商三容積率上限560％，再外加20％容積獎勵。

換算之下，實際獎勵「容積樓地板面積」約5585坪，另加計建築執照的免計容積部分，樓地板面積合計可高達約1萬265坪。

監察院指出，該作法逾越「台北市土地使用分區管制自治條例」和內政部「都市計畫細部計畫審議原則」的容積率上限規定，給予的容積獎勵額度和申請人貢獻程度失衡，難有所謂「對價性」，足見規畫提案、審議及核定過程，均有重大違失。

監察委員林盛豐、蘇麗瓊調查發現，京華城部分用地1991年變更為第三種商業區（商三）時，計畫書提及的「允建樓地板面積保障」容積率646％，僅屬一次性保障，因此當京華城改建時，不能再度適用，應回歸適用「商三」法定基準容積率上限560％，雖然京華城曾向北市府爭取，但也遭到駁回。

監委指出，京華城後續提起行政訴訟，遭高等行政法院駁回訴訟，但再循都市計畫法向北市府提計畫，爭取560％×20％容積獎勵，竟然卻獲得受理，顯見台北市府無視本案容積獎勵法令依據的適宜性，也未審核是否符合「配合當地分區發展計畫」的先決要件。

監委指出，台北市都委會僅基於「公益性」與「對價性」的考量，無視本案不是都市更新案件，與都市更新性質也不同，逕行參採都市更新建築容積獎勵辦法所定的「綠建築」、「智慧建築」、「耐震設計標章」等獎勵規定，再加上外創的三項獎勵項目，給予840％容積獎勵，已逾越細部計畫上位法規，有重大違失。

另外，台北市都委會及專案小組等相關會議審議當初審議本案容積獎勵時，更有多位出席委員、專家學者，甚至市府法物局人員，質疑容積獎勵適法性及缺乏法令依據。

對於台北市府創設所謂「韌性城市貢獻」等三項獎勵項目，據以核給20％容積獎勵。監委強調，台北市府往後必需要檢討，一定要有一個通案的原則，以利往後的審查等語。