桃園年貨大街中壢場開跑，採買一站購足。（呂筱蟬攝）

農曆春節即將來臨，桃園市政府今年串聯全桃14處傳統公有市場，以「年貨一條街，吃喝玩樂一次購足」理念，網羅年節美食、花卉商品、居家百貨、南北貨商品及特色伴手禮，於中壢A22老街溪站廣場及桃園藝文廣場辦理桃園年貨大街，24日中壢場活動熱鬧開跑，邀請民眾逛街一次購足桃園特色年貨。

每到過年前全台各地都會有知名年貨大街開跑，如台北迪化街、台中天津路、台南新化、高雄三鳳中街都是各地居民年節必訪年貨大街，民眾可採買在地美食、南北乾貨、零食、雜貨、年菜等，但桃園並無知名的年貨銷售據點，過往多為民間自辦，市府經濟發展局今年則是串聯桃園14處傳統公有市場及桃園觀光夜市辦理一系列年貨大街行銷活動。

副市長蘇俊賓說，桃園今年有了非常不一樣的年貨大街，有豐富攤商讓民眾提前體會過年感覺，買年貨來中壢和桃園，一定會滿載而歸。議長邱奕勝也說，年貨大街代表新的一年即將到來，市府重視民眾採購需求，主辦單位桃園市伴手禮協會也是非常重要的團隊，希望鄉親多來走走，讓攤商都有生意做。

經發局表示，中壢年貨大街1月24日至28日登場，桃園藝文廣場則在2月1日至5日舉辦，時間皆為平日下午2點至晚上10點、假日上午10點至晚上10點。現場近百個攤位，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉、妝點飾品及年節特色禮盒，可一次購足年節所需用品。

配合活動推出消費滿千享雙重好康、1元競標、龍寶專屬禮等好康活動，於活動期間消費滿千可享雙重好康，現場可抽扭蛋，有機會抽電動機車等大獎；活動期間六、日推出1元限量福袋競標，每個福袋市值1000元。

另外，桃園觀光夜市則從過年到元宵節期間，舉辦「桃園夜宵大街」，現場除有花燈及燈籠廊道，元宵節當天推出抽紅包活動，只要在夜市消費，就有機會抽中1000元的夜市抵用金。