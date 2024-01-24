胡宇威（左）和温昇豪戲裡因立場不同而爭辯。（大愛提供）

胡宇威和林子熙、製作人唐在揚今（24）日南下高雄為大愛戲劇《打怪任務》宣傳。胡宇威戲裡飾演醫院副主任，為了要演好真實醫生的角色，所有動作、語氣，以及疫情期間如何面對病患，全都跟角色本尊面對面學習「打怪攻略」。

胡宇威回想當初快篩看到2條線確診時，第一個想到的就是「我到底接觸了多少人」，他把這樣的情緒帶到戲裡，當院內出現第一例確診病患時，他自責沒有守住防線，「那場我演到起雞皮疙瘩，甚至還哽咽，覺得我當副主任失敗了。」今現場有不少粉絲特地將行程排開，只為一睹他的風采，胡宇威笑說最怕被粉絲說是「史上最可愛的男生」，因為他最怕裝可愛，以後有小孩後會說疊字？胡宇威斬釘截鐵的回：「加冷筍（台語），不可能。」

李杏（左）和魏蔓２人飾演護理師。（大愛提供）

林子熙在《打怪任務》中飾演責專病房的護理師，因為原型人物剛生完第2胎放產假，她便透過視訊做田調。林子熙分享疫情期間婚禮一延再延，很能體會疫情生活上的不便，但真的拍戲後，全身穿防護衣，講話、對戲要花比一般多2、3倍的力氣，「還有面罩加上護目鏡，得很熟台詞對戲才有默契，手套也戴兩層，摸到的都不知道是什麼，一般民眾難體會醫護人員的辛苦。」因為演出《打怪任務》，她開心說人生的經驗值也往上提昇。