為了協助偏鄉學子更多法律支援，阜冠國際開發有限公司總經理劉柱均與颺理法律事務所律師劉家榮媒合，將為六龜高中、寶來及桃源國中、寶來、建山、荖濃、桃源、桃源、樟山、寶山、多納、茂林國小擔任法律顧問，將法律資源引入，協助學生增加對法律的了解與知識。

寶來國中校長潘如萍說，偏鄉地區的學生通常面臨資源不足的問題，對法律的認識也相對較少，透過這次合作，阜冠國際開發有限公司、颺理法律事務所將為偏遠學生帶來更多的法律資源與援助。

此外，未來也將舉辦法律知識講座、法律教育活動等，讓學生們能夠更深入地了解法律的基本知識和應用。

阜冠國際開發有限公司是一家致力於推動兒童與偏鄉公益的團體服品牌公司，長期關注偏鄉地區的教育與社會需求，並積極參與各項公益活動。

律師劉家榮表示，樂意擔任學校們的法律顧問，為學生們提供法律諮詢、指導，另颺理法律事務所近10位律師都會投入這項有意義的法律服務，相信將有助於學生們更好地了解法律的重要性，提高他們的法律素養。

寶來國中校長潘如萍期待法律合作，為偏鄉地區學生們帶來更美好的未來，提升各項法律知識，為偏鄉學生帶來正面影響。