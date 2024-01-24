國會將於2/1進行正副院長選舉，民進黨立院黨團總召柯建銘近日頻頻發言批評民眾黨，引發外界注目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，這是柯給下任總統賴清德的應徵信，盼能在未來朝小野大的局勢中獲得關愛。

吳子嘉昨（23）日在節目《關鍵時刻》指出，柯建銘最近表現不尋常，拼命頻頻見媒體，是在演給誰看？觀眾當然就是賴清德。吳強調，賴清德未來會是雙少數總統，選票少數、立院席次也是少數，可以被視為朝小野大的「阿扁（前總統陳水扁）2.0」，也因此賴才會到立法院召集所有立法委員，說自己過去不到KTV，接著綠委也響應不到KTV，連柯建銘都是如此。

吳子嘉直言，柯建銘現在就是想漂白，爭取賴清德關愛的眼神，且過去柯和賴互信不足，現在才會孔雀開屏給賴看。至於賴清德有沒有打算把立法院交給柯建銘，吳子嘉稱「當然沒有，所以柯現在對外釋出的訊息就是應徵信。」

除此之外，吳子嘉還提到，賴清德現在需要有人幫他喬藍營，因為其本身就是立委出身，新潮流更是大派系，綠營哪個人敢跟他裝瘋賣傻，一出事賴馬上就會喊，「給我站起來」，綠營誰敢惹。

吳子嘉強調，在野加起來「和中保台」6成票，藍白加起來賴清德怎麼玩？吳子嘉更預言，在兩岸議題上，民眾黨會跟國民黨一致，「且柯文哲4年後300萬支持者還在，一定是賴的敵軍，賴清德絕對會殺民眾黨，因為民眾黨在DNA上，必然是賴清德4年後非得一戰的敵軍。」