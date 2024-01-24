原本要保護軒軒健康的口罩，最後卻成了奪走生命的凶器。（示意圖／呂健豪攝）

新北市22日發生公托悶死11月大男嬰事件，1名電視台主播23日在臉書發文爆料，指朋友姐姐的孩子因公托疏失，被浸濕的口罩活活悶死，家屬今（24）日出面受訪，泣訴公托中心照顧員至少有2次機會可以救孩子，但卻都因輕忽錯過，才導致悲劇發生。

這名11個月大男嬰，22日上午7時許由父親親自帶到公托中心，並親自放置在嬰兒床上，因為不喜歡戴口罩，在7時55分自行拿下口罩，在8時09分時，老師發現後替他重新戴上，到8時13分之間的關鍵字4分鐘，男嬰已經因為哭鬧，導致口罩被浸濕，黏貼在臉上，但經過的老師竟然只是跟他揮揮手後就離開，完全沒有發現他的求救訊號。

男嬰父親說，從監視器上看到，8時13分的時候，男嬰扶著嬰兒床站著，不斷的在轉圈，當看到他轉到正面時，可以清楚看見被浸濕的口罩都能看見孩子的嘴形了，但老師完全沒有發現，竟只是跟孩子揮揮手就離開了，接著在1分鐘後，男嬰已經無力癱軟，以面部朝下的方式跪趴在床上。

男嬰父親泣訴，監視器拍到在8時19分時，還有其他老師經過，但他們也是只忙照顧自己班上的小孩，完全沒有發現男嬰趴跪的姿勢異常，「你起碼幫他翻一下，也許他就有救了！」

到8時29分時，還有1名老師過來拍了男嬰的屁股2下，但孩子沒有反應，老師也沒有警覺，直到8時36分才發現異常，並替男嬰脫掉口罩，但當時男嬰已經沒有呼吸心跳，緊急送往台大醫院，經過2個晚上搶救，仍然宣告不治。

男嬰的父親沉痛表示，最近因為各種感冒流行，公托中心要求家長配合讓孩子戴口罩，但他向老師表示，男嬰不喜歡戴，在家嘗試過都會自己脫掉口罩，但當時老師只說會訓練，原本是好意想保護孩子的健康，但沒想到最後卻因此賠上孩子的生命，男嬰爸也質疑，中心裡也有很多孩子沒有戴口罩，不明白為什麼一定要強迫自己的小孩戴。

此外，家屬看完監視器之後，在8時14分男嬰癱軟趴臥在床上到36分被發現異常的這中間，整整有22分鐘時間，但孩子的異常都沒有人理會，期間至少有2次機會可能可以救男嬰，但卻在老師輕忽的情況下，錯失了救孩子的機會。