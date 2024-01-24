TVBS於2022年爆出台內女主播霸凌疑雲，前主播張靖玲被指控涉嫌霸凌，還做出破壞古彩彥水晶球、偷關古彩彥電腦等行為，同年張靖玲被記9大過解雇，張靖玲不滿告上法院，如今判決書出爐，法院駁回張靖玲請求，判決書中可見張靖玲在古彩彥水晶球倒東西，還隔著一張紙關古彩彥電腦的畫面。

前年TVBS傳出職場霸凌事件，指主播張靖玲、游姓、黃姓涉嫌霸凌古姓女主播，最後游姓主播認錯留任，黃姓主播調離原本工作，張靖玲則被安排資深文字記者，最後以「不服從主管合理指揮監督」、「無正當理由曠職3日以上」等理由解雇張靖玲，張靖玲為此告上法院，否認有不當行為，並表示此決定影響她白天要陪伴母親就診、主播光環喪失等，但最後仍被法院駁回訴求。

判決書曝光張靖玲破壞古采彥水晶球經過。（圖／翻攝自司法院裁判書系統）

對此，TVBS稍早表達立場，指出：「張靖玲對同事進行不法侵害，且不接受職務調動，更長達四個多月未提供勞務，公司在釋出一切善意，仍然無法得到正面回應後，不得已只好依法開除張員。本案經士林地院審理後，亦判決本公司完全勝訴，顯見法院認同本公司的處理方式合情合理合法。」

古彩彥發文。（圖／翻攝自古彩彥臉書）

而判決書也曝光古彩彥當時蒐證拍到的畫面，可見張靖玲在古彩彥的水晶球倒入液體，並戴手套拿衛生紙沾水晶球附近的液體，晚間要離開時，又拿著一張紙放在主機旁，隔著紙按下開關機鍵。此外，為何螢幕保護程式要用符咒？古彩彥稍早在臉書解釋：「各界很關心的『符咒』是法院認證的『保身符』就像你我身上、車上配載的，平安小物，因此所謂『下符』衍伸出的所有的劇情.....不就只是借題發揮嗎？」否認作法。