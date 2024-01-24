桃市今舉辦寒冬送暖關懷弱勢圍爐餐會，民間單位踴躍響應捐助。(呂筱蟬攝)

農曆春節將至，為了讓高齡、獨居或是生活困難的榮民眷溫馨過年，桃園市民政局、桃園市榮民服務處及陸軍官校校友會，24日舉辦寒冬送暖關懷弱勢圍爐餐會，席開35桌超過百人一起提早圍爐，各單位也捐贈保暖物資及助幼紅包等，給予弱勢族群更多溫暖。

桃園市政府民政局在中壢綠光花園婚宴會館席開35桌，跟榮民眷一起圍爐拜早年，重溫辦桌吃年菜的熱鬧時光，現場還邀請樂團演奏經典老歌助興。民政局表示，榮民眷為國家奉獻一生，為了感念他們的付出，市府持續深化在地服務，今年更修訂桃園市後備指揮部及後備團體辦理公益活動作業要點，開放後備團體以專案方式申請公益補助，鼓勵後備團體挺身而出，擔負起照顧弱勢的社會責任，提昇服務能量。

桃園市副市長蘇俊賓也前往現場，並向現場長輩問候拜早年，他也說這是一場很溫馨的團圓圍爐，希望社會大眾能付出，關懷更多有需要的人。今年活動也有多家民間企業參與，並以實際行動送暖，桃園郵局提供法藍絨毯350份，桃園巿榮民處沖泡飲品350份，國強保全公司茶葉禮盒350份，誠鷹公寓大廈管理公司及誠鷹特勤保全公司各提供300個保溫瓶，民政局感謝善心企業拋磚引玉照顧者，實現樂活桃園目標。