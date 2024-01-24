中市「家電診所」讓故障的小家電重獲新生，促進資源永續利用。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

農曆新年將至，民眾若在大掃除過程中發現小家電壞掉，先別急著丟，可拿到台中市環保局的家電診所窗口，透過師傅駐點維修，去年修復超過3000件小家電，修復率超過9成，不僅可促進資源永續，也讓民眾省荷包。

環保局長陳宏益說，「家電診所」2011年營運至今收件量達3萬多件，送修家電以電風扇為最大宗，其次為電鍋及吹風機；修復率達從第一年60％提升至91.94％以上，成效顯著，創造循環經濟價值，讓環保永續再利用，有效降低資源物丟棄而減少垃圾量。

家電診所師傅分享，今年曾有民眾將電鍋送至家電診所，並表示電鍋已陪伴多年，有許多回憶，這次壞掉了捨不得買新的，希望家電診所能幫他修復。師傅們為完成民眾願望，盡最大努力修復，雖結果無力回天，但民眾仍非常感謝家電診所的幫忙。

環保局長陳宏益表示，「家電診所」是全國環保機關首創維修家電定點站，分別在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」2處設置收件窗口，受理維修的小家電種類多元，包含電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋(含電子鍋)、果汁機及熱水瓶等，2017年新增泡茶使用的快煮壺、家中常見的烘碗機及對抗寒流的暖風扇3項維修項目，提供民眾更多維修選擇。

環保局說明，家電送修時請填寫基本資料，每件酌收50元工本費，更換特殊材料費用另計，經由維修師傅評估診斷可修復者，將以電話向民眾約定領回時間。收、領件窗口開放時間為周一、周二、周四至周六的早上8時至12時，下午1時至4時30分，歡迎民眾多加利用。