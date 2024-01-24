近年來水域運動在國內日漸盛行，目前已經成為時下年輕人相當熱愛的戶外運動之一，高市府運發局配合燈會於1月27日至2月25日在愛河灣舉辦「冬季水域運動推廣活動」，民眾除了可以體驗SUP立式划槳及獨木舟，還可近距離觀賞黃色小鴨，運發局歡迎大家在冬天來熱情的高雄盡情玩水。

萬眾期盼的黃色小鴨睽違10年即將再度降臨高雄愛河灣，高市府運發局特別在愛河灣水樂園碼頭規畫「冬季水域運動推廣活動」，在燈會期間提供SUP立式划槳及獨木舟等水域運動載具供民眾體驗，要讓更多人認識水域運動，並愛上SUP立式划槳及獨木舟。

高市府運發局說明，從1月27日起至2月25日開放民眾體驗SUP立式划槳及獨木舟，每天共8梯次公民眾報名，每梯次體驗時間為1小時，每人只要支付100元體驗費用，就可以超近距離觀看黃色小鴨，民眾體驗完後還可獲得黃色小鴨造型帽及運動體驗券。

運發局提醒，民眾想要參加此次「冬季水域運動推廣活動」可採取網路或現場報名及繳費，體驗者須於活動開始前20分鐘完成報到，逾期視同放棄名額，SUP體驗者須年滿10歲，獨木舟則可以1大人帶1孩童參加體驗，民眾自行攜帶毛巾及更換衣物，體驗時須全程穿著救生衣。