高雄市政府社會局在今日帶著監護孩子及照顧者一同聚餐歡慶春節，社會局局長謝琍琍發送孩子最期待的龍年開運小紅包及禮物，並享用美味餐食，也安排暢遊壽山動物園及體驗駁二藝術特區全木質打造的遊樂場，及在設有親子沙發的親子電影院觀賞電影，讓孩子及照顧者增進感情，共享年節氣氛。

社會局統計，截至去年底，由社會局監護的孩子共有83名，因為家庭長期無法發揮功能，為了孩子未來的成長需求，社會局向法院聲請停親改監由社會局監護。在社會局及寄養家庭、機構長期關心照顧與陪伴下，有些孩子出養至其他家庭，有些孩子穩定就學、生活，或開始學習自立並專注於職涯發展。

小潔的媽媽懷孕時有毒癮問題，後來小潔父母因案入獄服刑，小潔3個月大即由祖母照顧，然照顧情形不佳且遭不當對待，自4歲由社會局安置監護迄今。

小潔天生體況不佳，在寄養家庭細心呵護下，現在為身強體壯、積極向上的少女，目前就讀國中二年級，在體育方面表現傑出，屢次在校內體育比賽奪得亮眼成績；同時樂於服務他人，在校擔任糾察隊隊長。

小潔表示，自己雖為社會局監護的孩子，但在成長過程並無差異，很喜歡現在的自己，也感謝寄養家庭給予愛的環境，讓他平安健康的長大。

社會局局長謝琍琍指出，雖然孩子們無法返回原生家庭生活，必須由社會局監護照顧，但是在寄養家庭、安置機構照顧及社工人員長期關心與陪伴下，孩子們能獲得滿滿的愛，期許未來會平安健康快樂長大，自立生活。最後更感謝贊助經費的永揚消防安全設備股份有限公司董事長張來川及熱心人士，讓活動圓滿完成，帶給大家滿滿的溫馨回憶。

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