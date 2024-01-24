艾司摩爾第四季淨利年增9%，來到20億歐元(約合21.7億美元)，銷售為72億歐元，分別超出了分析師預期的18.7億歐元和69億歐元。

去年第四季積壓訂單為92億歐元，是第三季水準的3倍多。但公司預計2024年銷售將持平於2023年。

艾司摩爾公布第四季淨銷售72億歐元，毛利率51.4%，淨利20億歐元，積壓訂單92億歐元，其中包括EUV訂單56億歐元。

2023年淨銷售為276億歐元，成長30%；毛利率51.3%；淨利為78億歐元；積壓訂單為390億歐元。公司也在年底前將全球第一個High NA EUV系統EXE:5000的首批模組運交給客戶。

艾司摩爾執行長溫尼克(Peter Wennink)在聲明中說，半導體產業持續走在週期的底部。雖然客戶對半導體市場今年的復甦情況仍存在疑問，但還是顯現出一些正面的訊號，例如終端市場庫存水準持續改善(晶片需求上升)，微影機工具的利用率開始明顯改善(工廠利用率提高)。另外第四季強勁訂單量，支持了未來需求。

溫尼克說，預計第一季淨銷售額將在50億至55億歐元之間，毛利率在48%至49%之間。公司預計研發成本約為10.7億歐元，銷售及行政審批成本約為3億歐元。

執行長補充說，儘管上述的正面跡象，我們仍對全年業績持保守觀點，並預期2024年營收與2023年相接近。我們亦預期2024年將會是重要的一年，為2025年的大幅成長作好準備。

不過，艾司摩爾此前已經表示，2023年美國和荷蘭政府祭出的新出口限制措施，將影響2024年該公司對中國的銷售。中國是該公司僅次於台灣和韓國的第三大市場，限制措施將影響該公司高達15%的中國銷售。

InsingerGilissen分析師Jos Versteeg在談到艾司摩爾的財測前景時表示，在台積電(2330)上週取得良好業績和良好前景之後，人們希望提高對2024年的展望。但艾司摩爾仍然有點保守。他表示，市場可能會將此視為負面因素，但預計隨著終端市場復甦，艾司摩爾將在今年稍後上調財測前景。