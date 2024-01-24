台中市大肚區福安慈善發展協會舉辦「畫龍迎春，步步高升」揮毫贈春聯及精美年畫活動，烏日警分局追分派出所也到現場進行防詐宣導。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

農曆春節將至，台中市大肚區福安慈善發展協會日前舉辦「畫龍迎春，步步高升」揮毫贈春聯及精美年畫活動，由書法老師林俞君帶領當地里民現場揮毫，現場也邀請台中市警察局烏日分局追分派出所至現場宣導交通安全觀念及打擊詐欺策略行動綱領「識詐」，吸引大肚區約300位民眾前來參加。

福安慈善發展協會為帶動社區藝文氣息。因應年節喜氣，並結合民間資源，每年此時都會舉辦寫春聯及年畫致贈里民活動，今年活動由榮獲台中市才藝教學職業工會優良才藝老師林俞君帶領大肚區里民共同在春聯紙上寫各式吉祥祝賀語，參加活動的民眾也非常開心能拿到大師揮毫春聯，還能增加防詐及交通安全知識，十分開心，獲益良多。

追分派出所所長劉權漢也向民眾宣導，除加強交通安全宣導，也分享最近所內受理的詐欺案例，呼籲民眾於網路群組進行投資時勿心存僥倖，務必謹慎小心，獲利常伴隨風險，投資時應對投資標的有深入了解，切勿聽信陌生人片面之詞須謹慎思考，小心求證，如遇到可疑為詐騙情狀，請撥打165反詐騙專線諮詢，警方將亦持續透過與金融機構橫向聯繫，努力達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大方向，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。