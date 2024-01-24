閻奕格的真摯歌聲備受百老匯資深導演青睞。（華文音樂劇提供）

李安經典電影《囍宴》（The Wedding Banquet）改編為全新音樂劇，由美國百老匯頂尖團隊領軍創作，全球第一女主角由「美聲歌姬」閻奕格擔綱主演，將與「劇場界泰斗」資深藝人羅北安、以及「金鐘獎最佳女主角」女星苗可麗，以及多位百老匯明星共同詮釋華人經典之作。

國際名導李安的經典電影《囍宴》堪稱華人影史代表鉅作，當年不僅獲得奧斯卡最佳外語片提名及柏林影展金熊獎，近期更被美國國會圖書館列為重要的典藏。而改編自《囍宴》故事的音樂劇同樣來頭不小，創作團隊全數來自美國百老匯及好萊塢的頂尖創作者，製作團隊更是橫跨美國及台灣，高規格的製作規模實屬近年少見。

《囍宴》全新音樂劇籌備費時超過一年半，光是全球選角就花了10個月的時間，來自世界各地參與選角的知名演員歌手多達數百人以上﹔而歌聲充滿感染力的閻奕格，則是百老匯資深導演戈登．格林伯格（Gordon Greenberg）一下子就決定的女主角不二人選。導演戈登．格林伯格表示，閻奕格的歌聲抓住所有人目光，演唱情感真摯，相信能讓全世界的觀眾有所感動與共鳴。

羅北安過去曾擔任李安電影的表演指導，能夠跟百老匯團隊合作十分期待。（華文音樂劇提供）

劇中重要的靈魂角色高爸爸及高媽媽，則分別由資深藝人羅北安與苗可麗演出。羅北安表示，自己一直以來都很喜歡音樂劇，過去更曾擔任過李安多部電影的表演指導，能夠跟百老匯團隊合作十分期待。苗可麗也表示，這是一個令人緊張又興奮又難得的製作，大膽接受挑戰的她，期待給觀眾帶來不一樣的表演面貌。

出品製作方華文音樂劇公司表示，《囍宴》音樂劇初始創作於2003年，當年該劇就是美國戲劇界少有的華人題材，不僅獲得美國主流媒體報導，在亞洲及美國巡演更造成轟動。時隔多年，原班創作團隊再度重啟新製作，不僅全新編寫超過30首原創歌曲，更力邀獲格萊美獎提名的編曲家加入創作陣容，讓《囍宴》音樂劇精彩魅力再度席捲全球。 《囍宴》音樂劇早鳥優惠場次將於1月25日中午12時起開賣。