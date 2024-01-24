美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）重量級眾議員，共和黨的迪馬里（Mario Diaz-Balart）及民主黨的貝拉（Ami Bera）2位共同主席與重要幕僚一行5人，於24日至26日率團來台訪問，並將晉見蔡英文總統及總統當選人賴清德。

外交部指出，眾議院「國會台灣連線」是美國國會與外國相關的次級團體中，規模最大且參與議員人數最多者，共同主席更在我國總統大選後，第一時間發布聯合聲明肯定我國民主選舉成就。而本次來台是該連線近年首度有共同主席團來訪，別具意義。

外交部說明，共同主席迪馬里及貝拉都是台灣的堅定友人，長期領銜提出或連署各項友台議案及倡議。而迪馬里上次訪台是在2014年10月國慶期間；貝拉則是2023年4月時曾隨眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪台。

外交部表示，訪團在台期間將與蔡英文及賴清德會面，並接受外交部長吳釗燮款宴，也將會晤副總統當選人蕭美琴，及拜會我國國安外交部會及各界政治領袖，就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部對於美國國會在我國選後，隨即組成重量級議員團來台，慶賀我國民主成果，在台灣展現民主韌性的關鍵時刻，傳遞美國會不分黨派堅定支持民主台灣的正面訊息，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部也提到今年是《台灣關係法》立法45周年，2位共同主席連袂訪台，充分展現美國國會對台灣的共識與堅定支持。外交部將在美國國會既有挺台的堅實基礎上，持續深化奠基於共享價值的台美全方位友好夥伴關係。