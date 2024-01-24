名律師幫「ACE交易所」洗錢！家中搜出4700萬 還砸重金買超跑取悅情人

警方另有查扣犯嫌名下轎車2部，市價1700萬，後續將依司法程序處理沒入及拍賣。（圖 / 劉詠韻翻攝）

建業法律事務所長、「ACE交易所」負責人王晨恒涉及協助洗錢，已遭檢警逮捕。（本報資料照片）

以林耿宏為首的吸金集團與「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰合謀，誘使被害人投資虛擬貨幣，狂削2.2億元，林、潘等人1月初遭羈押禁見。檢警深入追查，林將2千多萬不法所得轉到建業法律事務所長、「ACE交易所」負責人王晨恒帳戶，王涉及協助洗錢。檢警23日拘提王等5人，依詐欺、洗錢等罪移送偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

警方調查，2019年起，因詐欺、公司法等案遭通緝的林男成立營銷公司，招攬業務員在臉書、IG炫富，標榜「財富自由」，誆稱投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，可速迅致富，誘使民眾投資。林男將虛擬幣在「ACE王牌交易所」虛擬幣交易平台上架，取信投資民眾，被害人超過百人，不法獲利達2.2億。

查緝人員將贓款移至贓物庫。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方從王嫌住處查扣4900萬。（圖 / 劉詠韻翻攝）

事後，ACE王牌交易所負責人王晨恒發聲明指出，「媒體對於ACE相關報導，係因個別上幣方2019年幣種涉有違法情事，ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導本公司員工涉案等情，並非事實，已經去函媒體更正中。」

警方現場查扣現金及車輛。（圖 / 劉詠韻翻攝）

檢警循線追查，林男曾將2千多萬元不法所得轉入ACE王牌交易所負責人王晨恒帳戶，涉有洗錢等嫌疑。檢警23日兵分10路，分赴雙北市及宜蘭搜索，拘提王男等5人到案，全案依涉詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦，並向法院聲請羈押禁見。

檢警另查出，同案1對謝姓母女提供處所，供吸金集團使用，檢警在屋內發現2個可疑紙箱，經檢查後又起出現金1千7百萬及內含各類虛擬貨幣1億8千萬元冷錢包。王男用不法所得購買超跑麥拉倫720S，贈與地下情人林姓女子。

檢警執行2波查緝行動，已查扣現金1.8億餘元、虛擬幣價值2.9億餘元，合計多達4.7億元，另有查扣嫌犯名下轎車2部，後續將依司法程序處理沒入及拍賣。

成立於1973年的建業法律事務所，迄今已走過51個年頭，辦公據點位於台北101大樓，為國內知名法律事務所之一。主持律師王晨桓2022年接任所長，他畢業於台灣大學法律學研究所，擅長商業類訴訟官司。