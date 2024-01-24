把握農曆年前轉職潮，勞動部高屏澎東分署屏東就業中心將在26日上午9時至中午12時30分，於長治鄉公所停車場舉辦「長治地區現場徵才活動」，邀請25家廠商、釋出近300個工作機會，歡迎待業及欲轉職的民眾踴躍前往參加。

此次徵才活動吸引多家在地知名廠商參與，翰德精密工業公司釋出機電、開發工程師職缺；喬本生醫公司釋出英文接待導覽員、倉儲人員等職缺；大江生醫公司釋出人事行政管理師、廠務助理、倉運管理、生產技術人員等職缺。

且適逢春節假期將屆及國內旅遊持續升溫，旅館業者同康科技亦釋出櫃台業助、餐飲外場服務人員及熱博活動兼職服務人員等職缺。另鄰近的內埔工業區製鎖廠安得烈公司、屏東科技產業園區的宏利汽車部件公司及屏東市包材廠群峰國際包裝科技公司等廠商提供多元職缺。

屏東就業中心主任翁素足表示，徵才活動現場設有行動服務專員，針對面試技巧、禮儀及履歷撰寫等相關問題，提供即時協助，助攻求職者順利就業。屏東就業中心也將在3月8日於新園鄉農會供銷部倉庫，舉辦徵才活動。