蔡承祐大秀冰塊腹肌 。（滾石唱片提供）

高胥崴。（滾石唱片提供）

吳昱廷。（滾石唱片提供）

高有翔。（滾石唱片提供）

人氣全創作唱跳男團U：NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，首張專輯《途迷》受好評，各大唱片行賣到缺貨，團員們聽說專輯現貨很難買，親自造訪唱片行一探究竟，結果被店員認出，卻還是被告知沒有貨，證實「真的買不到！」最後跑了兩家才有貨，團內年紀最小的蔡承祐不僅為新專輯露出結實腹肌，更拿出剛領的「文化幣」買專輯，笑說：「這是最好的投資！」U：NUS表示專輯會盡快在簽唱會前補貨，演唱會一般票券也還有少量清票可以購買，期待搶先在簽唱會與大家見面。

U：NUS出道滿一年，2月24日將在台北兒童新樂園舉行成軍週年演唱會，也將舉辦北中南《WELCOME TO THE A-TOWN》簽唱會，第一站於2月3日在統一時代台北店，2月18日將至高雄夢時代和台中廣三SOGO和觀眾見面，開放簽名之物品包括U：NUS《WELCOME TO THE A-TOWN》演唱會實體票券以及U：NUS《途迷》常規版專輯。

此外，U：NUS上個月快閃香港兩天一夜出席演唱活動，昨（23日）晚推出全新影片企劃《看你港不港》，將以3集「奈米團綜」形式，分享香港行的幕後花絮。團員們在第一集影片中大秀廣東話「北歐羊擋水（給我一杯水）」、「亞切充（一起唱）」等，官方更祭出抽獎活動，只要猜中影片內題目的正確答案，即有機會獲得神秘大禮。