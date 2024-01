蔡承祐大秀冰塊腹肌 。(滾石唱片提供)

高胥崴。(滾石唱片提供)

吳昱廷。(滾石唱片提供)

高有翔。(滾石唱片提供)

人氣全創作唱跳男團U:NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成,首張專輯《途迷》受好評,各大唱片行賣到缺貨,團員們聽說專輯現貨很難買,親自造訪唱片行一探究竟,結果被店員認出,卻還是被告知沒有貨,證實「真的買不到!」最後跑了兩家才有貨,團內年紀最小的蔡承祐不僅為新專輯露出結實腹肌,更拿出剛領的「文化幣」買專輯,笑說:「這是最好的投資!」U:NUS表示專輯會盡快在簽唱會前補貨,演唱會一般票券也還有少量清票可以購買,期待搶先在簽唱會與大家見面。

U:NUS出道滿一年,2月24日將在台北兒童新樂園舉行成軍週年演唱會,也將舉辦北中南《WELCOME TO THE A-TOWN》簽唱會,第一站於2月3日在統一時代台北店,2月18日將至高雄夢時代和台中廣三SOGO和觀眾見面,開放簽名之物品包括U:NUS《WELCOME TO THE A-TOWN》演唱會實體票券以及U:NUS《途迷》常規版專輯。

此外,U:NUS上個月快閃香港兩天一夜出席演唱活動,昨(23日)晚推出全新影片企劃《看你港不港》,將以3集「奈米團綜」形式,分享香港行的幕後花絮。團員們在第一集影片中大秀廣東話「北歐羊擋水(給我一杯水)」、「亞切充(一起唱)」等,官方更祭出抽獎活動,只要猜中影片內題目的正確答案,即有機會獲得神秘大禮。