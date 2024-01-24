義大醫院院長杜元坤(左四)回故鄉台南舉辦首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，1月27、28日登場。(曹婷婷攝)

台南市橄欖球代表隊昔日曾締造16連霸空前紀錄，熱愛橄欖球的義大醫院院長杜元坤，首度回鄉舉辦第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27、28日邀集國內外11支高中隊伍參賽，市長黃偉哲感佩杜元坤自掏腰包逾500萬籌辦賽事，強調未來市府也會一起投入推廣橄欖球運動，重振府城橄欖球榮光。

本屆賽事由台南市政府與台南市杜元坤橄欖球運動發展協會共同主辦，邀集國內外11支高中學校參賽，包含長榮中學、台南一中、六信高中、基隆市八斗高中、宜蘭縣羅東高工、新竹市香山高中、台北市建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中，以及來自日本石川縣的鶴來高校和韓國木浦市的天安五城高中。

黃偉哲表示，杜元坤院長此次號召舉辦首屆元坤盃邀請賽，這是杜元坤宏願也是橄欖球人的心願，盼振興橄欖球並傳承，尤其杜元坤出錢出力精神讓人感動，南市府與橄欖球界人士也會群策群力，奠定好的基礎，期許未來國中小推廣橄欖球，讓橄欖球成為台南重要運動項目之一。

杜元坤出身台南，他提到，橄欖球是台南的代表性運動之一，橄欖球強調相信隊友、尊重對手、服從裁判與團隊合作，這些從橄欖球學到的精神，出社會後很受用，尤其最重要的是，打橄欖球一定會跌倒，跌倒也會痛，痛了仍要應付挑戰，站起來繼續拚，最後贏得勝利，這跟人生是一樣的，沒有人永遠一帆風順，遇到挫折會痛苦，再站起來拚就能贏。

他說，從年輕念書到出社會，一直思考，橄欖球教會他很多，該如何回饋？前幾年辦很多比賽，元坤盃一辦4年，也成立企業聯隊，今年在市長黃偉哲等人鼓勵下，「你是台南人，怎麼不回到故鄉辦比賽？」他決定在台南針對高中生舉辦7人制橄欖球隊，將橄欖球運動向下扎根。

體育局長陳良乾表示，過去元坤盃每年於12月在台北舉辦，是大專院校選手競技交流的運動賽事，杜元坤理事長今年特別在家鄉舉辦首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，邀請全國朋友27、28日兩天來台南感受橄欖球的熱血魅力。