霸王寒流來襲，24日NET愛心送暖，特地封館贈送八十萬提貨券，給家扶基金會兒童挑新衣，喜迎新年。（陳俊吉攝）

每每到了過年前夕，家家戶戶除舊佈新，為孩子購買新衣，家扶的家長正愁著孩子下學期的費用，沒有多餘的預算替孩子購買新衣。NET今年捐贈80萬元購衣提貨券予台北家扶兒少，嘉惠400位兒少，每人2000元額度，近年更加碼贈送1歲以下幼兒，每人1萬元提貨券買新衣。

NET旗艦店今天封館，台北家扶帶著家扶兒少前往忠孝旗艦門市採購，店員們也熱心協助家庭挑選合適的衣物，可以看到孩子們喜悅的表情；禮券換到新衣，也換到了快樂、自信，更滿足孩子的新年願望。

NET購衣活動，可說是家扶親子一年中最期待的活動，早在活動開始之前，家長們就踴躍報名，希望可以帶著孩子一起去挑選新衣，此活動不僅符合家庭的需求，同時也實現了孩子們購買新衣的願望。

孩子興奮地與家長討論要買那一件，小星（化名）姐姐很貼心的發現弟弟的一雙鞋已破到不行，領著他買了一雙新鞋，小星在現場開心的表示其實鞋已破很久了，開心地拿著新買的鞋。也有就讀高中的家扶孩子-承承來參加活動，社工老師陪著承承挑選想要的衣服，讓他可以買到自己喜歡的衣服。

台北家扶中心主任謝曉雯說，NET主動積極發起公益活動，用愛串聯全國家扶，捐贈全台多個縣市家扶中心的孩子，讓這份暖流在各地持續發酵。NET秉持回饋社會的精神，帶給家庭溫暖，更象徵嶄新的開始與新希望，感謝社會大眾對弱勢家庭的關懷，長期關注著家扶兒少的需求，並持續提供各種協助，讓弱勢家庭感受社會大眾的溫暖與支持，更為家扶挹注更多能量。