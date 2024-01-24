剋必達是屬於第二線治療藥物，藥理機制屬於表觀遺傳調控劑 (HDACi, Epigenetic Modulator)，主要是藉由其獨特的表觀遺傳調控機制有效增敏內分泌治療(聯合Exemestane)，用於治療既往使用過內分泌療法失敗或復發的HR+/HER-2-晚期乳癌病患。

據台灣的癌登資料及訪談多位乳癌臨床醫師，推估台灣新發及復發的HR+/HER-2-、停經後、轉移的乳癌病患約有2000多位，病患數正在逐年增加中。

據報導資料顯示，約有6成的癌症病患無法自費負擔治療的用藥，健保給付的支持是提供病患更有效治療的重要方案。華上生醫指出，期盼國產乳癌新藥申請健保給付，能造福更多台灣的病患，提供更好的治療選擇。

華上生醫指出，現今許多的國內、外治療指南及健保給付規定，推薦HR+/HER-2-晚期乳癌的第一線治療，主要是以CDK4/6抑制劑聯合內分泌療法，或是單純的內分泌藥物治療，病患治療經過一段時間後，100%的病患會復發，必須進入第二線治療，病患能夠選擇的藥物就非常有限。剋必達是全球第一個表觀遺傳調控劑，用於HR+/HER-2-晚期乳癌的治療，也是台灣臨床試驗及生產製造的首發新藥，藉由其獨特的表觀遺傳調控機制顯著增敏內分泌治療，可有效延長病患的無惡化存活期(PFS)，提供台灣HR+/HER-2-晚期乳癌病患更好的治療選擇。